2019-06-26T14:38:55+03:00
Происшествия

В Саратове мать поселила детей в алкопритоне

Она постоянно пила со своим парнем
Дарья Вострикова
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Прокуратура Кировского района провела проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, по информации городской поликлиники №11, 36-летняя саратовчанка с детьми в возрасте год, четыре, 11 и 16 лет не выполняет родительские обязанности.

Больные дети не посещают поликлинику. Женщина употребляет алкоголь в антисанитарных условиях квартиры, а ребята ходят грязными. Когда семью пришли проверить еще раз, то семейная пара спала после алкогольного угара, в доме не было еды, зато были разбросанные грязные вещи и квартира в таком же состоянии.

Возле окна стояли табурет, стол и кресло, что создавало опасность для детей, ведь они живут на восьмом этаже.

Нарушаются правила личной гигиены малолетних, не обеспечивается их развитие и воспитания.

К врачам детей водила лишь бабушка или они сами ходили. Среднему ребенку необходима помощь невролога, которую он не получает.

Однако женщина ухаживать за ними отказывается, что с учетом диагнозов может привести к стремительному ухудшению здоровья, инвалидности и летальному исходу.

На нерадивую мать завели уголовное дело, его расследование контролирует прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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