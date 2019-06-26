2019-06-26T14:39:01+03:00
Происшествия

Ивантеевский район не был готов к пожарам

Не соблюдались правила безопасности
Дарья Вострикова
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Прокуратура Ивантеевского района проверила на поднадзорной территории соблюдение требований пожарной безопасности в период пожароопасного сезона.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, уровень готовности к пожароопасному сезону не соответствует установленным требованиям.

Нет площадок для автомобилей огнеборцев для забора воды, звуковой сигнализации, первичных средств тушения.

Суд удовлетворил иски прокурора в адрес органов местного самоуправления об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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