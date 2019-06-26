Ивантеевский район не был готов к пожарам
Не соблюдались правила безопасности
Изменить размер текста:
Прокуратура Ивантеевского района проверила на поднадзорной территории соблюдение требований пожарной безопасности в период пожароопасного сезона.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, уровень готовности к пожароопасному сезону не соответствует установленным требованиям.
Нет площадок для автомобилей огнеборцев для забора воды, звуковой сигнализации, первичных средств тушения.
Суд удовлетворил иски прокурора в адрес органов местного самоуправления об устранении выявленных нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU