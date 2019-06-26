В турковских детсадах воспитанникам недодавали кисломолочные продукты

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-26T14:31:06+03:00

При этом они были включены в меню

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Прокуратура Турковского района провела проверку исполнения законодательства при организации питания несовершеннолетних.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, дети в четырех садах Турков по меню 2-3 раза в неделю получали кисломолочные продукты, однако на деле этого малышам не давали.

На заведующих учреждений завели административные дела, однако проблема не решилась. На них подали иски, которые суд удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU