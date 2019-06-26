Прокуратура разобралась в причинах отсутствия воды у жителей Михайловки
Организован подвоз
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Прокуратурой Саратовского района организована проверка по факту отсутствия холодного водоснабжения.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, установлено, что из-за сломанного насоса жители села Михайловка остались без воды.
Вместе с тем в нарушение федеральных законов подвоз питьевого ресурса для населения организован не был.
Глава муниципального образования получил представление.
Сейчас для жителей организован подвоз воды. Администрацией и ООО «Полиснаб» проводятся мероприятия по замене основного насоса и установки дополнительного.
За ходом работ следит прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU