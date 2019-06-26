2019-06-26T14:26:14+03:00
Происшествия

Прокуратура разобралась в причинах отсутствия воды у жителей Михайловки

Организован подвоз
Дарья Вострикова
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Прокуратурой Саратовского района организована проверка по факту отсутствия холодного водоснабжения.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, установлено, что из-за сломанного насоса жители села Михайловка остались без воды.

Вместе с тем в нарушение федеральных законов подвоз питьевого ресурса для населения организован не был.

Глава муниципального образования получил представление.

Сейчас для жителей организован подвоз воды. Администрацией и ООО «Полиснаб» проводятся мероприятия по замене основного насоса и установки дополнительного.

За ходом работ следит прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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