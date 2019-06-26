В Балашове таксист избил пассажирку ради золота

СЕГОДНЯ 14:13 2019-06-26T14:14:52+03:00

Его отправили в колонию

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Суд признал виновным 34-летнего балашовца-таксиста в разбое.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 11 января около 4:00 подсудимый ехал в ВАЗ-21093 с 31-летней пассажиркой. Мужчина приметил на руках потерпевшей золотые кольца и начал их снимать. Он держал ее за волосы и пытался ударить головой о заднюю дверь, угрожая убить.

Молодая женщина перестала сопротивляться и лишилась как украшений для рук, так и золотой цепи стоимостью 22,5 тыс. рублей.

Злоумышленник вытащил из кармана ее куртки мобильник за 3 тыс. рублей и забрал себе.

Гражданка потеряла сознание, а грабитель отправился домой.

Ему назначили три года исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU