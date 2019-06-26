2019-06-26T14:14:52+03:00
Происшествия

В Балашове таксист избил пассажирку ради золота

Его отправили в колонию
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал виновным 34-летнего балашовца-таксиста в разбое.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 11 января около 4:00 подсудимый ехал в ВАЗ-21093 с 31-летней пассажиркой. Мужчина приметил на руках потерпевшей золотые кольца и начал их снимать. Он держал ее за волосы и пытался ударить головой о заднюю дверь, угрожая убить.

Молодая женщина перестала сопротивляться и лишилась как украшений для рук, так и золотой цепи стоимостью 22,5 тыс. рублей.

Злоумышленник вытащил из кармана ее куртки мобильник за 3 тыс. рублей и забрал себе.

Гражданка потеряла сознание, а грабитель отправился домой.

Ему назначили три года исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове у коровника поймали мужчину с марихуаной
Валерий Радаев о новом современном заводе в Балакове: Такие предприятия создают экономику будущего
Обнаруженный в Саратове террорист был убит во время задержания
Саратовский спортсмен одержал третью победу II Европейских игр
Зинаида Самсонова призвала нового зампреда правительства области поддержать законопроект «СР» «О детях войны Саратовской области»
В Саратове мать поселила детей в алкопритоне
Ивантеевский район не был готов к пожарам
В турковских детсадах воспитанникам недодавали кисломолочные продукты
Прокуратура разобралась в причинах отсутствия воды у жителей Михайловки
На 3-й Дачной в Саратове снесут два магазина
Под Саратовом у предприятия арестовали 140 мешков муки из-за долгов по зарплате
У Урбаха водитель «Лады Приора» погиб в столкновении с «КамАЗом»
В Саратовской области нашли 150 тонн зараженного овса