Под Саратовом у предприятия арестовали 140 мешков муки из-за долгов по зарплате
Работникам недодали 130 тыс. рублей
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С помощью судебных приставов Советского районного отдела работники одного из местных предприятий смогли получить свою зарплату.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, на исполнении находилось пять исполнительных процессов о взыскании 130 тыс. рублей с организации.
Однако отдавать деньги руководство не торопилось. Поэтому судебный пристав явился на адрес их местонахождения и арестовал 140 мешков муки.
После такой меры с рабочими расплатились.
ИСТОЧНИК KP.RU