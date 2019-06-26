Под Саратовом у предприятия арестовали 140 мешков муки из-за долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-26T14:11:09+03:00

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С помощью судебных приставов Советского районного отдела работники одного из местных предприятий смогли получить свою зарплату.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, на исполнении находилось пять исполнительных процессов о взыскании 130 тыс. рублей с организации.

Однако отдавать деньги руководство не торопилось. Поэтому судебный пристав явился на адрес их местонахождения и арестовал 140 мешков муки.

После такой меры с рабочими расплатились.

ИСТОЧНИК KP.RU