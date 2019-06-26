У Урбаха водитель «Лады Приора» погиб в столкновении с «КамАЗом»

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-26T14:02:52+03:00

ДТП случилось в 14:00 в Советском районе

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У станции Урбах Советского района сегодня днем, 26 июня, случилось смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки.

- Около 14:00 на 96-м км автодороги 28-летний водитель «Лады Приора» врезался в «КамАЗ», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

В результате ДТП мужчина за рулем легковушки погиб на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU