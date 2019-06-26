До конца года более тысячи квартир в Саратовской области переведут на индивидуальное отопление

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-26T13:30:34+03:00

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Сегодня, 26 июня, на заседании Саратовской областной думы и. о. министра строительства и ЖКХ Павел Мигачев рассказал о мероприятиях по энергоэффективности в регионе.

За счет 5,76 млрд рублей внебюджетных средств произведено перевооружение и реконструкция оборудования на 23 предприятиях промышленности, энергетики, трубопроводного транспорта. В результате работы подпрограммы по энергосбережению и повышению эффективности теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры сэкономлено 52 тыс. тонн топлива.

На этот год финансирование мероприятий энергоэффективности — 3,951 млрд рублей, 109,726 млн областной бюджет, 45 млн рублей местные бюджеты, 3 796,84 млн рублей внебюджетные источники, планируется освоить 418 млн рублей.

За счет внебюджетных средств запланирована модернизация 125 муниципальных объектов в 19 МО. В этом году запланировано установить индивидуальное отопление в 1 тыс. квартир, модернизировать почти 4 тыс. светильников.

По словам Павла Мигачева, на основе более 160 заявок от районов планируется модернизировать систему теплоснабжения еще на 107 объектах, наиболее социально значимые это Михайловский психоневрологический интернат, Петровская районная больница, детский сад села Семеновка и села Полековское.

ИСТОЧНИК KP.RU