2019-06-26T13:01:40+03:00
Общество

В Саратовской области появится День женских авиаполков

Они были сформированы под руководством Марины Расковой
Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 июня, на 29-м заседании Саратовской областной думы председатель комитета по культуре и общественным отношениям Алевтина Лосина рассказала о проекте регионального закона о памятных датах.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», предлагается назначить дату 8 октября Днем женских авиационных полков, сформированных под руководством Марины Расковой.

Напомним, авиагруппу из девушек собрали менее, чем за десять дней. Уже 17 октября 1941 года летчицы уехали в Энгельс. В состав полка вошли 100 доброволиц.

На базе Энгельсской военной авиационной школы пилотов они учились летать на бомбардировщиках, истребителях.

Среди участников полка 29 человек получили звание Героя Советского Союза, четыре Героя России, один — Герой Казахстана.

Депутат Леонид Писной заметил, что эти полки — история области.

Закон приняли в первом и втором чтениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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