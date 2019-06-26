2019-06-26T13:04:15+03:00
Происшествия

Обвиняемую в мошенничестве депутата в Саратовской области лишили мандата

Она незаконно получала деньги от фермера
Екатерина Семенова
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В Ровенском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего депутата Луговского МО.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, женщину подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2016 году она, будучи главой Луговского МО, договорилась с местным фермером, что он будет вносить арендную плату за муниципальное имущество (объекты водоснабжения) не через кассу, а ей лично. Причем выплаты должны быть оформлены в бухгалтерии предпринимателя как аренда трактора сына чиновницы.

В действительности, никакого транспорта фермер не арендовал.

Впоследствии чиновницу сняли с должности главы МО, но она осталась депутатом. По требованию прокурора, ее полномочия были прекращены досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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