2019-06-26T13:08:17+03:00
Общество

Образовательным учреждениям Саратовской области будут платить за обучение аграриев

Депутаты облдумы приняли соответствующий закон
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 июня, в Саратовской областной думе проходит 29-е заседание.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», депутат Николай Кузнецов выступил с докладом о законе, который позволит поддержать сельхозтоваропроизводителей.

Субъектами государственной поддержки становятся организации, которые готовят кадры для сельского хозяйства, производства, первичной и последующей переработки сельхозпродукции.

В соответствии с законом, мера поддержки рассчитывается на гектар посевной площади.

Закон был принят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове у коровника поймали мужчину с марихуаной
Валерий Радаев о новом современном заводе в Балакове: Такие предприятия создают экономику будущего
Обнаруженный в Саратове террорист был убит во время задержания
Саратовский спортсмен одержал третью победу II Европейских игр
Зинаида Самсонова призвала нового зампреда правительства области поддержать законопроект «СР» «О детях войны Саратовской области»
В Саратове мать поселила детей в алкопритоне
Ивантеевский район не был готов к пожарам
В турковских детсадах воспитанникам недодавали кисломолочные продукты
Прокуратура разобралась в причинах отсутствия воды у жителей Михайловки
В Балашове таксист избил пассажирку ради золота
На 3-й Дачной в Саратове снесут два магазина
Под Саратовом у предприятия арестовали 140 мешков муки из-за долгов по зарплате
У Урбаха водитель «Лады Приора» погиб в столкновении с «КамАЗом»
В Саратовской области нашли 150 тонн зараженного овса