Образовательным учреждениям Саратовской области будут платить за обучение аграриев
Депутаты облдумы приняли соответствующий закон
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Сегодня, 26 июня, в Саратовской областной думе проходит 29-е заседание.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», депутат Николай Кузнецов выступил с докладом о законе, который позволит поддержать сельхозтоваропроизводителей.
Субъектами государственной поддержки становятся организации, которые готовят кадры для сельского хозяйства, производства, первичной и последующей переработки сельхозпродукции.
В соответствии с законом, мера поддержки рассчитывается на гектар посевной площади.
Закон был принят.
ИСТОЧНИК KP.RU