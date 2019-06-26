Образовательным учреждениям Саратовской области будут платить за обучение аграриев

СЕГОДНЯ 12:14 2019-06-26T13:08:17+03:00

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Сегодня, 26 июня, в Саратовской областной думе проходит 29-е заседание.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», депутат Николай Кузнецов выступил с докладом о законе, который позволит поддержать сельхозтоваропроизводителей.

Субъектами государственной поддержки становятся организации, которые готовят кадры для сельского хозяйства, производства, первичной и последующей переработки сельхозпродукции.

В соответствии с законом, мера поддержки рассчитывается на гектар посевной площади.

Закон был принят.

ИСТОЧНИК KP.RU