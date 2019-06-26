В Вольском районе в массовом ДТП серьезно пострадали четыре человека
В их числе с переломами госпитализирован 11-летний мальчик
Фото областной ГИБДД
Изменить размер текста:
На федеральной трассе Сызрань — Волгоград в Вольском районе столкнулись пять автомобилей. Серьезно пострадали четыре человека.
Виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель Volkswagen Sharan с номерами Ямало-Ненецкого автономного округа. В машине семья с ребенком возвращались после отдыха на юге.
В ДТП также участвовали «Лада Калина» из Кабардино-Балкарии, два грузовика и легковой Opel местного жителя.
В результате столкновения из Volkswagen с переломами госпитализирована 44-летняя женщина и 11-летний ребенок. Из отечественной легковушки в больницу доставили 27 и 39-летнего пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU