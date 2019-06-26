2019-06-26T12:55:18+03:00
Происшествия

В Вольском районе в массовом ДТП серьезно пострадали четыре человека

В их числе с переломами госпитализирован 11-летний мальчик
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Фото областной ГИБДДФото областной ГИБДД
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На федеральной трассе СызраньВолгоград в Вольском районе столкнулись пять автомобилей. Серьезно пострадали четыре человека.

Виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель Volkswagen Sharan с номерами Ямало-Ненецкого автономного округа. В машине семья с ребенком возвращались после отдыха на юге.

В ДТП также участвовали «Лада Калина» из Кабардино-Балкарии, два грузовика и легковой Opel местного жителя.

В результате столкновения из Volkswagen с переломами госпитализирована 44-летняя женщина и 11-летний ребенок. Из отечественной легковушки в больницу доставили 27 и 39-летнего пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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