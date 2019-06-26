2019-06-26T12:13:50+03:00
Происшествия

В Энгельсе женщина убила жившего с ней в заброшке мужчину

Она ушла от него к другому, но после вернулась, из-за чего они и поругались
Ольга Симонова
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В Энгельсе осудили 50-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- С сентября 2018 года женщина сожительствовала в заброшке в центре города с 46-летним мужчиной. В октябре она стала общаться с другим мужчиной, но 24 числа того же месяца вернулась к прежнему возлюбленному, из-за чего 4 ноября они поругались, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Во время ссоры злоумышленница схватила деревянную палку и избила ей гражданина по голове.

На следующий день она вместе с новым сожителем нашла приятеля мертвым и сообщила в полицию.

Судмедэкспертиза установила, что мужчина умер от тупой травмы головы.

Суд приговорил женщину к семи годам колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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