В Энгельсе женщина убила жившего с ней в заброшке мужчину
В Энгельсе осудили 50-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
- С сентября 2018 года женщина сожительствовала в заброшке в центре города с 46-летним мужчиной. В октябре она стала общаться с другим мужчиной, но 24 числа того же месяца вернулась к прежнему возлюбленному, из-за чего 4 ноября они поругались, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Во время ссоры злоумышленница схватила деревянную палку и избила ей гражданина по голове.
На следующий день она вместе с новым сожителем нашла приятеля мертвым и сообщила в полицию.
Судмедэкспертиза установила, что мужчина умер от тупой травмы головы.
Суд приговорил женщину к семи годам колонии общего режима.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU