2019-06-26T12:54:21+03:00
Происшествия

В Энгельсе женщина случайно спалила дом и сама пострадала

Пожар тушили девять человек
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области ночью горел частный дом на улице Менделеева.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил в 00:23.

Общая площадь возгорания составила 4 кв. м. На тушение выезжали девять человек на трех машинах.

На пожаре пострадала 61-летняя женщина. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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