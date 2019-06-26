В Энгельсе женщина случайно спалила дом и сама пострадала
Пожар тушили девять человек
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В Энгельсе Саратовской области ночью горел частный дом на улице Менделеева.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил в 00:23.
Общая площадь возгорания составила 4 кв. м. На тушение выезжали девять человек на трех машинах.
На пожаре пострадала 61-летняя женщина. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU