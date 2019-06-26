2019-06-26T12:16:14+03:00
Общество

В Саратове появится третий транспортный коридор параллельно 50 лет Октября

В Минтрансе рассказали о планах по ремонту дорог
Армен Осипян
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Фото Армена ОсипянаФото Армена Осипяна
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25 июня состоялось расширенное заседание Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», председатель общественного совета при министерстве Борис Кайданов предоставил слово начальнику управления развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства области Николаю Пантелиди.

В этом году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» работы пройдут на 160 улицах. Из них 96 в Саратове, десять — в Энгельсе.

На уличную дорожную сеть Саратова выделено 999,9 млн рублей из федерального и 100 тыс. рублей из местного бюджета. На дороги Энгельса будет направлено 299,9 млн рублей, за счет местного бюджета — 2,5 млн рублей.

В Саратове ремонту подлежат часть проспектов 50 лет Октября и Строителей, улиц Антонова, Тархова, Шелковичная, Астраханская, площадь Ленина, Ново-Астраханское шоссе, Политехническая. А также отрезки улиц Чернышевского, Кутякова, Азина, Московская, Радищева, Горького, Рахова, Большая Горная, Блинова, Танкистов и другие.

Николай Пантелиди заявил, что после ремонта улиц Лунная, Курдюмская и Тракторная в Саратове появится третий транспортный коридор, который соединит центральную часть города и Ленинского района. По его словам, это уменьшит сложности с переездом для жителей Ленинского района. Коридор позволит направить часть общественного транспорта мимо Стрелки, благодаря чему уменьшится нагрузка на проспект 50 лет Октября.

В Энгельсе в 2019 году отремонтируют часть дороги «Энгельс-1» и отрезки улиц Енисейская, Будочная, Центральная, Украинская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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