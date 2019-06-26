На заключенного в Балашове завели уголовное дело за угрозы в адрес тюремщиков

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-26T11:24:29+03:00

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По данным следствия, инцидент произошел 26 апреля текущего года после обыска в одной из камер ФКУТ УФСИН России по Саратовской области в Балашове.

- Один из осужденных, желая показать свое пренебрежение к персоналу учреждения и выказать превосходство над ними, отказался возвращаться с камеру и, используя слова грубой нецензурной брани, высказал в адрес младшего инспектора режима и надзора угрозы применения насилия, тем самым дезорганизовал деятельность учреждения, - сообщили в региональном СУ СКР, где сейчас проводится расследование по этому поводу.

В отношении 32-летнего заключенного возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU