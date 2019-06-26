У Ботанического сада в Саратове поймали мужчину с наркотиками
На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла сверток и шприц со следами вещества
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В Саратове росгвардейцы задержали мужчину с наркотиками.
- Патруль заметил машину у Ботанического сада на улице Навашина. Когда водитель увидел правоохранителей, он попытался выкинуть наркотики, — сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии.
На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла сверток и шприц со следами вещества.
Экспертиза установила, что у мужчины при себе был крупный размер наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника заключили под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU