2019-06-26T10:50:24+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина забил до смерти сожительницу за встречи с соседом

Убийство произошло на улице Соляная
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Волжском районе Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Следствие считает, что днем 2 мая мужчина пил с сожительницей в ее квартире на улице Соляная. В какой-то момент он начал обвинять возлюбленную в том, что видел ее с соседом. В ответ на это женщина объяснила, чем хорош тот мужчина и плох этот, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Оскорбившийся гражданин забил лежащую на диване даму кулаками и бутылкой, а после этого продолжил пить.

Только на следующее утро злоумышленник вызвал «скорую», когда понял, что сожительница умерла.

Свою вину мужчина признал, его заключили под стражу. После завершения расследования дело направлено прокурору.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пляже в Саратове утонула гражданка Зимбабве
На заключенного в Балашове завели уголовное дело за угрозы в адрес тюремщиков
У Ботанического сада в Саратове поймали мужчину с наркотиками
ФСБ опубликовала видео захвата террориста в Саратове
Подростки с автомойки в Балакове угнали авто и устроили погоню с ГИБДД
Сергей Наумов согласован на должность нового зампреда саратовского правительства
Открылась фотовыставка в честь 25-летия Саратовской областной думы
Под Саратовом женщина умерла после укуса змеи
В Саратове сотрудники ГИБДД проводят рейд по борьбе с незаконной тонировкой авто
В День молодежи саратовцам разрешат пить только в кафе
Полиция в Энгельсе накрыла незаконный игорный центр прямо во время турнира по покеру
В Калининске росгвардейцы поймали двух грабителей пенсионера
Перед Саратовской облдумой проходит пикет о запрете «пивнушек»
Алексей Гринько: В выборе расчетного центра главное — удобство для потребителя
В Балакове женщина покусала охранника и ограбила магазин
В Балакове молодой парень попался на краже водки
В Балакове женщина за рулем иномарки сбила ребенка
На Навашина рухнувшее дерево перекрыло проезжую часть
Пенсионерка пострадала в столкновении Kia, Mercedes и ВАЗа в Саратове
В Балашовском районе мужчина убил гостя за отказ купить сигареты
В Балашове водитель скрылся после наезда на юного велосипедиста
В Саратове затопило тоннель между железнодорожным и автовокзалом
Саратовскую область ожидает облачная среда
Мэрия Саратова: Приложим все усилия, чтобы проект скоростного трамвая появился в срок
Отозвана поправка о выделении денег Саратову на скоростной трамвай
Начата проверка смерти мужчины в реке поселка Приволжский
Благоустройство мест проведения вскрышных работ на особом контроле КВС
Юлия Литневская вручила благодарственные письма авторам фильма о «Диктанте Победы»