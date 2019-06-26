В Саратове мужчина забил до смерти сожительницу за встречи с соседом

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-26T10:50:24+03:00

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В Волжском районе Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Следствие считает, что днем 2 мая мужчина пил с сожительницей в ее квартире на улице Соляная. В какой-то момент он начал обвинять возлюбленную в том, что видел ее с соседом. В ответ на это женщина объяснила, чем хорош тот мужчина и плох этот, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Оскорбившийся гражданин забил лежащую на диване даму кулаками и бутылкой, а после этого продолжил пить.

Только на следующее утро злоумышленник вызвал «скорую», когда понял, что сожительница умерла.

Свою вину мужчина признал, его заключили под стражу. После завершения расследования дело направлено прокурору.

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ИСТОЧНИК KP.RU