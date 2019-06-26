Подростки с автомойки в Балакове угнали авто и устроили погоню с ГИБДД

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-26T10:52:23+03:00

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В Балакове в суд направлено дело юных угонщиков с автомойки. Поскольку на момент преступления им было по 17 лет, делом занимались следователи СУ СКР. Подростки обвиняются в угоне машины с мойки, где сами работали.

По версии следствия, двое 17-летних балаковцев подрабатывали на одной из автомоек города. В ночь с 7 на 8 декабря 2018 года водитель Renault Logan оставил парням ключи от машины, собираясь вернуться за ней позже.

Подростки решили прокатиться по ночному городу. На одной из улиц их заметил экипаж ДПС и потребовал остановиться. Вместо этого подростки попытались уехать. Ночная погоня завершилась на территории автомойки, куда влетели на всем ходу угонщики и бросились врассыпную, оставив транспорт.

В ходе предварительного следствия юноши полностью признали вину.

ИСТОЧНИК KP.RU