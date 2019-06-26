2019-06-26T11:06:48+03:00
Общество

Сергей Наумов согласован на должность нового зампреда саратовского правительства

Депутаты ему посочувствовали
Дарья Вострикова
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Сергей НаумовСергей НаумовФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 июня, в Саратовской областной думе проходит очередное, 29-е заседание.

Игорь Пивоваров, вице-губернатор региона, рассказал о проекте по назначению Сергея Наумова на должность заместителя председателя правительства Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Наумов будет курировать вопросы здравоохранения, социального развития, труда и занятости.

Сергей Наумов вспомнил вопрос о необеспеченности лекарств на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и другие проблемы в сфере здравоохранения.

- Моя задача — чтобы люди были обеспечены лекарствами. Важными проблемами остаются дефицит медкадров, обновление автопарков «скорой помощи», строительство ФАПов на селе. Подчеркну, что соцпомощь нуждающимся должна выдаваться. Сейчас острая проблема — это обеспечение земельными участками многодетных семей. Напомним, вчера Дмитрий Медведев принял решение поднять пособие для малообеспеченных семей до 10 тыс. рублей, — сказал Сергей Наумов.

Депутат Николай Бондаренко поспешил высказаться об оптимизации здравоохранения и о строительстве завода в поселке Горный.

- Вы затронули оперативную работу «скорой помощи». Как быть сельчанам, которые не могут добраться до учреждений по дорогам? — задал вопрос народный избранник Станислав Денисенко.

- Я вникну и буду с министерством решать этот вопрос, — пообещал Наумов.

Не обошлось без возмущения депутата Александра Анидалова.

Его коллега Сергей Пьяных добавил, что может только посочувствовать Сергею Наумову, которому предстоит разбираться с самыми проблемными вопросами.

Кандидатура была согласована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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