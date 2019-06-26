2019-06-26T10:09:05+03:00
Происшествия

Под Саратовом женщина умерла после укуса змеи

Родственники отвезли ее в ФАП, а после навстречу «скорой», но спасти ее не получилось
Ольга Симонова
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В Саратовской области змея покусала женщинуВ Саратовской области змея покусала женщинуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Алгайском районе Саратовской области вчера, 25 июня, 25-летняя женщина умерла после укуса змеи.

- Девушке моментально стало плохо, в течение пяти минут она потеряла сознание, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Родственники повезли ее в ФАП, где пострадавшей провели первичную реанимацию, так как доставлена она была уже без пульса.

После этого вызвали «скорую», но состояние женщины было критическим, поэтому родственники, чтобы не терять времени, повезли ее навстречу бригаде, но до больницы так и не довезли. Медики констатировали смерть.

По предварительным данным, девушка скончалась от анафилактического шока. Как уточнили в Минздраве, точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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