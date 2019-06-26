2019-06-26T10:24:11+03:00
Политика

Открылась фотовыставка в честь 25-летия Саратовской областной думы

Материалы для нее подготовил фотограф Николай Титов
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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В фойе Саратовской областной думы 26 июня открылась выставка в честь 25-летия регионального парламента

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Фоторепортер Николай Титов составил фотолетопись становления регионального парламентализма от первого созыва до сегодняшних дней.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

- Выставкой мы открываем серию мероприятий в честь юбилея думы. Здесь кипит жизнь политическая, законотворческая. Действительно, здесь куется история, часть которой видим здесь, на выставке. Хотел бы поблагодарить Титова и в его лице все сообщество СМИ, которые оставили в истории мероприятия, заседания, круглые столы, — сказал председатель думы Александр Романов.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Николай Семенец рассказал, что 4 июля состоится главное мероприятие юбилея.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

- Николая Титова я знаю с основания думы. Маловато здесь площади, чтобы показать все, что сделано здесь за эти года. Первые выборы депутатов проходили в сложнейший для России период. Мы помним развал страны, никакой обороноспособности даже в помине не было. 25 одномандатников, десять по партийным спискам, много было дискуссии и споров, но нас объединяла единая цель — служение Саратовской области. Мы не ругались, не было распрей. Мы начинали с чистого листа, некуда было подсмотреть, не было возможности залезть в компьютер, — вспомнил Семенец.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU

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