В Саратове сотрудники ГИБДД проводят рейд по борьбе с незаконной тонировкой авто

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-26T09:34:54+03:00

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В Саратове 26 и 27 июня госавтоинспекторы будут проводить мероприятие «Тонировка».

В ГИБДД напоминают, тонировка с нарушением требований светопропускания стекол грозит штрафом в 500 рублей. При повторной остановке такого автомобиля, если нарушение не устранено, водителя снова накажут на сумму от 500 до 1 тыс. рублей или даже применят административный арест на срок до 15 суток.

С начала года по май включительно в Саратове уже оштрафовали за неправильную тонировку почти 5 тыс. водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU