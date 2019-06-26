В Саратове сотрудники ГИБДД проводят рейд по борьбе с незаконной тонировкой авто
Профилактическое мероприятие «Тонировка» проходит в областном центре 26 и 27 июня
В Саратове проходит рейд "Тонировка"
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В Саратове 26 и 27 июня госавтоинспекторы будут проводить мероприятие «Тонировка».
В ГИБДД напоминают, тонировка с нарушением требований светопропускания стекол грозит штрафом в 500 рублей. При повторной остановке такого автомобиля, если нарушение не устранено, водителя снова накажут на сумму от 500 до 1 тыс. рублей или даже применят административный арест на срок до 15 суток.
С начала года по май включительно в Саратове уже оштрафовали за неправильную тонировку почти 5 тыс. водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU