В День молодежи саратовцам разрешат пить только в кафе

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-26T09:28:49+03:00

В области действует запрет на продажу спиртного навынос

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Завтра, 27 июня, в Саратовской области не будут продавать алкоголь в связи с Днем молодежи.

- Такие ограничения установлены в соответствии с региональным законом об ограничениях продажи спиртного, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития.

Тех торговцев, кто нарушит закон, ждет административный штраф — от 20 до 40 тыс. рублей для ИП и от 100 до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Однако выпить граждане 27 июня все же смогут — в кафе, барах или ресторанах.

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ИСТОЧНИК KP.RU