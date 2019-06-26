В День молодежи саратовцам разрешат пить только в кафе
В области действует запрет на продажу спиртного навынос
Изменить размер текста:
Завтра, 27 июня, в Саратовской области не будут продавать алкоголь в связи с Днем молодежи.
- Такие ограничения установлены в соответствии с региональным законом об ограничениях продажи спиртного, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития.
Тех торговцев, кто нарушит закон, ждет административный штраф — от 20 до 40 тыс. рублей для ИП и от 100 до 300 тыс. рублей для юридических лиц.
Однако выпить граждане 27 июня все же смогут — в кафе, барах или ресторанах.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU