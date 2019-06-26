Полиция в Энгельсе накрыла незаконный игорный центр прямо во время турнира по покеру
В Энгельсе двое молодых людей организовали незаконные игры в покер и проводили их на постоянной основе.
Как рассказали в СУ СКР, 31 и 24-летний мужчины подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр в арендуемой ими квартире в Энгельсе.
Заниматься этим молодые люди стали с начала 2018 года. Все было законспирировано — участники оповещались о дате и времени за несколько часов до начала игр. Принять участие в покере могли только проверенные люди, вошедшие в доверие к организаторам.
Незаконная игорная деятельность закончилась прямо во время проведения очередного турнира. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU