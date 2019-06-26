В Калининске росгвардейцы поймали двух грабителей пенсионера
В Калининске Саратовской области сотрудники Росгвардии поймали двух грабителей.
- Ночью в отдел поступил сигнал, что пара неизвестных разбила окно частного дома пенсионера и пробралась туда, а после вытащила имущество, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.
По приметам правоохранители через десять минут на соседней улице задержали двух местных жителей — 25 и 27-летнего.
Пенсионер опознал грабителей, и они сознались в преступлении. У мужчин изъяли все, что они успели похитить, и возбудили в отношении них уголовное дело.
Суда злоумышленники ждут под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU