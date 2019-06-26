В Калининске росгвардейцы поймали двух грабителей пенсионера

СЕГОДНЯ 09:13 2019-06-26T09:13:44+03:00

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В Калининске Саратовской области сотрудники Росгвардии поймали двух грабителей.

- Ночью в отдел поступил сигнал, что пара неизвестных разбила окно частного дома пенсионера и пробралась туда, а после вытащила имущество, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.

По приметам правоохранители через десять минут на соседней улице задержали двух местных жителей — 25 и 27-летнего.

Пенсионер опознал грабителей, и они сознались в преступлении. У мужчин изъяли все, что они успели похитить, и возбудили в отношении них уголовное дело.

Суда злоумышленники ждут под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU