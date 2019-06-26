В Балакове женщина покусала охранника и ограбила магазин

СЕГОДНЯ 08:41 2019-06-26T09:00:08+03:00

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В Балакове Саратовской области в полицию поступило заявление 33-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 25 июня в магазине на Красноармейской, 15 на сотрудника службы безопасности напала незнакомка.

В 16:10 женщина укусила охранника за руку, схватила бутылку виски Fox & Dogs и убежала.

Вскоре в отдел полиции доставили подозреваемую — 26-летнюю ранее не судимую гражданку. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU