В Балакове молодой парень попался на краже водки
В Балакове Саратовской области полиция вчера, 25 июня, задержала 20-летнего парня за кражу водки.
- В тот же вечер в отдел пришел 44-летний начальник службы безопасности магазина и рассказал, что алкоголь забрали из торговой точки на улице Ленина, 112 еще 19 марта, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
По подозрению в совершении этого преступления доставили в участок 20-летнего парня, ранее уже попадавшегося на грабеже.
У него не смогли забрать украденную водку, так как он ее выпил.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU