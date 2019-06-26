Пенсионерка пострадала в столкновении Kia, Mercedes и ВАЗа в Саратове
ДТП случилось утром на Огородной улице
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В Саратове вчера утром, 25 июня, столкнулись три автомобиля.
- ДТП случилось в 9:15 у дома №153а по Огородной улице. 33-летний водитель Mercedes Benz врезался в Kia Rio, который вел 71-летний мужчина, а после в ВАЗ-2107, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
В результате ДТП пострадала пассажирка Kia — 72-летняя женщина. Ее госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU