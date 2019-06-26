В Саратове затопило тоннель между железнодорожным и автовокзалом
В Саратове затопило подземный тоннель, соединяющий железнодорожный и автовокзал.
Сообщение с видео об этом появилось в соцсетях сегодня, 26 июня.
На кадрах видно, как люди идут по поддонам, положенным на воду, чтобы не наступить в нее. Некоторые умудряются держать равновесие с чемоданами в руках.
Комментаторы отмечают, что совсем недавно этого не было. Другие же горожане говорят, что такая ситуация наблюдается только до первого выхода на пути, а дальше якобы сухо.
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В Саратове затопило тоннель, соединяющий два вокзала.
ИСТОЧНИК KP.RU