В Саратове затопило тоннель между железнодорожным и автовокзалом

СЕГОДНЯ 07:41 2019-06-26T07:41:56+03:00

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В Саратове затопило подземный тоннель, соединяющий железнодорожный и автовокзал.

Сообщение с видео об этом появилось в соцсетях сегодня, 26 июня.

На кадрах видно, как люди идут по поддонам, положенным на воду, чтобы не наступить в нее. Некоторые умудряются держать равновесие с чемоданами в руках.

Комментаторы отмечают, что совсем недавно этого не было. Другие же горожане говорят, что такая ситуация наблюдается только до первого выхода на пути, а дальше якобы сухо.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/716699" frameborder="0"></iframe> В Саратове затопило тоннель, соединяющий два вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU