Начата проверка смерти мужчины в реке поселка Приволжский

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-25T16:54:30+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области начата проверка гибели мужчины в водоеме поселка Приволжский.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружили местные жители в 12 часов дня, когда пришли на реку.

Труп плавал на поверхности воды, а его вещи лежали на берегу.

Фото СУ СКР Саратовской области

На место ЧП были вызваны спасатели, которые достали тело 60-летнего местного жителя.

Следователи СУ СКР провели осмотр тела и окрестности. Следов насильственной смерти не обнаружено.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU