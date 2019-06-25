Начата проверка смерти мужчины в реке поселка Приволжский
Тело обнаружили местные жители [фото]
Фото СУ СКР Саратовской области
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В Энгельсском районе Саратовской области начата проверка гибели мужчины в водоеме поселка Приволжский.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружили местные жители в 12 часов дня, когда пришли на реку.
Труп плавал на поверхности воды, а его вещи лежали на берегу.
Фото СУ СКР Саратовской области
На место ЧП были вызваны спасатели, которые достали тело 60-летнего местного жителя.
Следователи СУ СКР провели осмотр тела и окрестности. Следов насильственной смерти не обнаружено.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU