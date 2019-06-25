Благоустройство мест проведения вскрышных работ на особом контроле КВС

СЕГОДНЯ 16:48 2019-06-25T16:48:45+03:00

С начала года восстановительные работы проведены более чем на 700 объектах

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«Концессии водоснабжения – Саратов» регулярно проводят работу по благоустройству территории на местах ликвидации последствий повреждения коммуникаций. В рамках договора с ресурсоснабжающей организацией данные мероприятия осуществляют подрядные организации, несущие гарантийные обязательства по качеству проведенных работ. В случае выявленных нарушений повторный ремонт исполнитель проводит за собственные средства.

С начала года на территории города подрядчики выполнили восстановительные работы более чем на 700 объектах. Восстановлено асфальтобетонное покрытие дорог и тротуаров. Из них 184 – в текущем месяце.

Помимо организации работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия проводится благоустройство территории зеленых зон. Только в июне проведена планировка 210 участков. Напоминаем, что информацию о провалах на дорогах, тротуарах и других местах, где предположительно ранее проводились раскопки грунта можно сообщить по специальной форме на сайте компании www.kvs-saratov.ru, а также по круглосуточному телефону ЕДС - 24-65-24.

ИСТОЧНИК KP.RU