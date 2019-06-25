СУСК: Глава района в Саратовской области требовал полмиллиона от фермера
В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки двумя должностными лицами.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено в период с ноября 2018 года по март 2019 года.
По версии следствия, глава района вступил в сговор с главой муниципального образования. Они намеревались получить взятку от местного фермера под предлогом оказания содействия в оформлении в собственность КФХ ряда бесхозных строений.
Глава МО потребовал от фермера 550 тыс. рублей. Предприниматель согласился, но позже сообщил об этом в правоохранительные органы. Преступная деятельность двух чиновников была пресечена сотрудниками УФСБ.
Напомним, сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела по факту получения крупной взятки в отношении главы Калининского района Олега Мортова.
ИСТОЧНИК KP.RU