2019-06-25T16:19:58+03:00
Происшествия

СУСК: Глава района в Саратовской области требовал полмиллиона от фермера

Он действовал в сговоре с главой МО
Екатерина Семенова
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки двумя должностными лицами.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено в период с ноября 2018 года по март 2019 года.

По версии следствия, глава района вступил в сговор с главой муниципального образования. Они намеревались получить взятку от местного фермера под предлогом оказания содействия в оформлении в собственность КФХ ряда бесхозных строений.

Глава МО потребовал от фермера 550 тыс. рублей. Предприниматель согласился, но позже сообщил об этом в правоохранительные органы. Преступная деятельность двух чиновников была пресечена сотрудниками УФСБ.

Напомним, сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела по факту получения крупной взятки в отношении главы Калининского района Олега Мортова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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