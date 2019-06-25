В Энгельсе мужчина отобрал у подростка телефон ради музыки
В Энгельсе следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, причем ранее неоднократно судимого. Его подозревают в грабеже с угрозой применения насилия.
- Следствие считает, что днем 18 июня злоумышленник, освободившийся в мае 2019 года, гулял вместе с приятелем на улице Льва Кассиля и пил пиво. Мимо в этот момент прошел 17-летний парень. Рецидивист окликнул его и попросил позвонить, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Юноша дал свой мобильник. Однако мужчина стал слушать музыку и не возвращал гаджет. Подросток попросил отдать его, а в ответ услышал угрозы.
После этого парень подбежал к проходившей мимо паре и попросил их помочь. Они попросили отдать телефон, но также получили в свой адрес порцию брани, а потом вызвали полицию.
Правоохранители задержали злоумышленника у входа в ломбард и изъяли мобильник.
После этого его заключили под стражу. Он признал свою вину.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU