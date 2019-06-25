2019-06-25T16:06:10+03:00
Происшествия

В Энгельсе мужчина отобрал у подростка телефон ради музыки

Рецидивист не собирался его отдавать
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, причем ранее неоднократно судимого. Его подозревают в грабеже с угрозой применения насилия.

- Следствие считает, что днем 18 июня злоумышленник, освободившийся в мае 2019 года, гулял вместе с приятелем на улице Льва Кассиля и пил пиво. Мимо в этот момент прошел 17-летний парень. Рецидивист окликнул его и попросил позвонить, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Юноша дал свой мобильник. Однако мужчина стал слушать музыку и не возвращал гаджет. Подросток попросил отдать его, а в ответ услышал угрозы.

После этого парень подбежал к проходившей мимо паре и попросил их помочь. Они попросили отдать телефон, но также получили в свой адрес порцию брани, а потом вызвали полицию.

Правоохранители задержали злоумышленника у входа в ломбард и изъяли мобильник.

После этого его заключили под стражу. Он признал свою вину.

Расследование продолжается.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вячеслав Володин: города должны бороться за человека и конкурировать между собой
Ремонт дороги на Челюскинцев обернулся ущербом для предпринимателей
Отключена вода на Аптечной и Наумовской
В Монаховом пруду найден утопленник
СУСК: Глава района в Саратовской области требовал полмиллиона от фермера
В Саратовской области с начала июня в ДТП попали 37 детей
Девушка пострадала в столкновении легковушек под Саратовом
Жителю Балакова объявлена благодарность за спасение пенсионера от медведя
В районе мясокомбината в Энгельсе выловили тело утонувшего мужчины
С коров Саратовской области надоили 59,2 тыс. тонн молока
Саратовец задолжал бывшей жене 400 тыс. рублей
Саратовцы погрузились в «Мелодию лета»
В Саратовской области пропал пенсионер в кепке и тапочках
Злостный нарушитель ПДД из Аткарского района выплатил 280 тыс. рублей, чтобы уехать за границу
Инвалиды смогут попасть в Ершовскую районную больницу
Семерых саратовских наркоманов лишили водительских прав
В Саратове пьяный ребенок попал с пляжа в больницу
В Саратовской области выбрали лучших сварщиков
Министерство спорта выплатит «Протону-БАЭС» 5,5 млн рублей долга по гранту