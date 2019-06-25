В Саратовской области с начала июня в ДТП попали 37 детей

СЕГОДНЯ 15:41 2019-06-25T15:49:56+03:00

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В Саратовской области в течение трех дней — с 26 по 28 июня — будет проходить профилактическое мероприятие «Ребенок — пассажир, пешеход».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, инспекторы будут выявлять нарушения правил перевозки детей, а также ловить водителей, которые не уступают дорогу пешеходам. Те, в свою очередь, должны использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

Всего с 1 по 24 июня в Саратовской области случилось 31 ДТП, где пострадали 37 детей.

ГИБДД обращается к участникам дорожного движения с призывом соблюдать правила и быть предельно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU