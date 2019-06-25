Жителю Балакова объявлена благодарность за спасение пенсионера от медведя
Он получил благодарность на совещании в администрации
Фото администрации Балаковского района
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В Балакове Саратовской области глава района Александр Соловьев объявил благодарность Ивану Павлову.
Как сообщили «КП-Саратов» в райадминистрации, мужчина удостоился такой чести за спасение человека от медведя.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что 15 июня в гаражном массиве медведица Майя напала на прохожего. Зверь ранил 68-летнего мужчину. Проходивший мимо Иван Павлов попытался отогнать животное и сам получил травмы. Однако ему удалось спасти пострадавшего.
Благодарность была объявлена на совещании в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU