С коров Саратовской области надоили 59,2 тыс. тонн молока

СЕГОДНЯ 15:02 2019-06-25T15:43:26+03:00

Это составляет 102,2% к уровню 2018 года

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По состоянию на 24 июня коровы с сельхозпредприятий Саратовской области произвели 59,2 тыс. тонн молока, что составляет 102,2% к уровню 2018 году.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, в надоях лидируют Марксовский, Базарно-Карабулакский, Калининский, Татищевский, Пугачевский и Новобурасский районы.

Средний показатель молока на одно животное по региону составляет 19,5 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU