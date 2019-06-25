С коров Саратовской области надоили 59,2 тыс. тонн молока
Это составляет 102,2% к уровню 2018 года
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По состоянию на 24 июня коровы с сельхозпредприятий Саратовской области произвели 59,2 тыс. тонн молока, что составляет 102,2% к уровню 2018 году.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, в надоях лидируют Марксовский, Базарно-Карабулакский, Калининский, Татищевский, Пугачевский и Новобурасский районы.
Средний показатель молока на одно животное по региону составляет 19,5 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU