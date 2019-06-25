Саратовец задолжал бывшей жене 400 тыс. рублей
Его отправили на обязательные работы
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На исполнении в Октябрьском районном отделе судебных приставов в Саратове находится сводное производство о взыскании с физического лица крупной задолженности в пользу бывшей супруги за ранее проданный автомобиль, а также долгов по алиментам и налогам.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина должен был выплатить 400 тыс. рублей.
Однако он не собирался ничего отдавать и начал скрываться от приставов.
Мужчину нашли, доставили в отдел, составили протокол и отправили на 20 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU