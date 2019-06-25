Саратовцы погрузились в «Мелодию лета»
Для них выступили более 120 артистов
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Вчера, 24 июня, в сквере Дружбе народов прошла программа мероприятия «Мелодия лета».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, для зрителей выступили более 120 артистов от 3 до 17 лет.
Творческие коллективы представили зрелищные танцевальные композиции, такие как: «Гномики» и «Зонтики» группы «Ассоль» танцевального коллектива «Калейдоскоп» и другие.
Кроме того, зрители увидели выступления музыкальной студии «До-ми-солька», артистов уличного танца «Frills» и солистов разных вокальных студий.
ИСТОЧНИК KP.RU