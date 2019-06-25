В Саратовской области пропал пенсионер в кепке и тапочках
Его ищут с 20 июня
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В Марксовском районе Саратовской области ищут 76-летнего Жумабека Ситкиреева.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», пенсионер пропал без вести 20 июня в селе Павловка.
Мужчина плотного телосложения, его рост составляет 160 см. Короткие черные волосы с сединой, карие глаза.
На момент пропажи был одет в черный пиджак, темную рубашку, широкие черные брюки, коричневые тапочки, светлую кепку.
Пенсионер дезориентирован.
ИСТОЧНИК KP.RU