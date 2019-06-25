Инвалиды смогут попасть в Ершовскую районную больницу
Оборудуют специальные приспособления
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Прокуратура Ершовского района провела проверку соблюдения требований законодательства, направленного на соцзащиту и соцобслуживание инвалидов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, здание не оборудовано спецприспособлениями и устройствами, чтобы маломобильные группы населения могли попасть внутрь.
Суд удовлетворил требования прокурора обязать учреждение здравоохранения оборудовать доступ для инвалидов.
ИСТОЧНИК KP.RU