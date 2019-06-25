Семерых саратовских наркоманов лишили водительских прав

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-25T15:17:41+03:00

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Прокуратура Ленинского района провела проверку в сфере безопасности дорожного движения.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, житель района, который состоит на учете у нарколога из-за употребления нескольких веществ, имеет водительские права. Однако это создает реальную угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения.

Выяснилось, что такой документ есть на руках у еще шести наркоманов.

По результатам проверки прокурор направил в суд семь исков, чтобы действие прав на управление машинами у этих людей прекратилось.

Судом требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU