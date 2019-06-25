В Саратове пьяный ребенок попал с пляжа в больницу

СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-25T15:14:59+03:00

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Прокуратурой Саратовской области организована проверка по факту алкогольного отравления 14-летнего подростка.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном органе региона, 22 июня в больницу с солярия в поселке Затон доставили пьяного мальчика. Он пояснил, что пил именно там.

Стражам порядка предстоит выяснить условия его жизни, организована проверка. Подростка могут поставить на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU