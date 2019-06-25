В Саратовской области выбрали лучших сварщиков

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-25T15:13:46+03:00

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В Балакове состоялась областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся по специальности «Сварочное производство» и по профессии сварщик.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, студенты показали свои знания в теории, а также практику с оборудованием.

Победителем олимпиады стал Максим Аблов, обучающийся Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума в Балакове. Второе место занял Сергей Мангилев, студент Балаковского промышленно-транспортного техникума имени Н. В. Грибанова. На третьем месте — Александр Юртайкин, студент Ершовского агропромышленного лицея.

ИСТОЧНИК KP.RU