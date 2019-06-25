2019-06-25T14:11:38+03:00
Общество

Прокуратура содействует в заключении предпринимателями договоров с Регоператором

Приняты меры в отношении 30 юридических лиц и предпринимателей
Екатерина Семенова
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Специалисты Регионального оператора Саратовской области активно уведомляют предпринимателей о необходимости заключить договор на обращение с ТКО. В случаях, когда уведомления и подробного разъяснения действующего законодательства недостаточно, в целях побуждения к соблюдению закона данные об уклоняющихся от договора юридических лицах и ИП передаются в органы прокуратуры.

Так, на основании переданных сведений, прокуратура Ленинского района Саратова приняла меры реагирования в отношении 30 юридических лиц и предпринимателей, которые игнорировали требование законодательства. Уклонялись от заключения договоров владельцы автомоек, кафе, гостиниц, а также рынка «Северный». Эффективность данных мер подтверждается тем, что в течение двух дней несколько юридических лиц подали заявки на заключение договора.

В соответствии с действующим законодательством у всех юридических лиц появилась обязанность по заключению договора с Регоператором. Юридические лица несут ответственность за те отходы, которые образуются в результате коммерческой деятельности, включая ТКО. Регоператор обеспечивает соблюдение территориальной схемы Саратовской области и экологически безопасные обработку и захоронение всего объема вновь образуемого мусора.

Органы прокуратуры активно реализуют полномочия в сфере надзора за исполнением новой системы по обращению с ТКО. Уклонение предпринимателей от заключения договора приводит к тому, что фактическая оплата обращения с отходами юридических лиц ложится на население.

Совместно с прокуратурой Саратовской области был выработан алгоритм, позволяющий предпринимателям снизить затраты на обращение с ТКО, в сравнении с оплатой по нормативу. Действует сайт regoperator.org, на котором просто и удобно получить необходимые документы и в дальнейшем отправить цифровые копии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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