Саратовцам рассказали, как не заразиться ботулизмом

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-25T15:01:26+03:00

Это один из самых тяжелых пищевых токсикозов

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Жителей Саратовской области проинформировали об опасности ботулизма, актуальной в сезон домашних заготовок консервированных овощей, фруктов и ягод.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по региону, это один из самых тяжелых пищевых токсикозов. Возбудитель болезни длительное время может находиться в почве, попадая в овощи, фрукты, кишечник рыб, а в итоге в человека.

Бактерии ботулизма существуют в вегетативной и споровой форме. Вегетативная форма этих бактерий погибает уже через 30 минут при температуре 80 градусов и через пять минут — при кипячении. Споровая форма чрезвычайно устойчива к воздействию химических и физических факторов и может выдерживать пятичасовое кипячение, погибая лишь через 30 минут при температуре 120 градусов.

Если недостаточно прогреть продукт, спора засыпает, может даже на несколько лет.

Чаще всего люди заражаются через консервацию, соленья, копчености. Уже через 1-2 дня появляются симптомы отравления с задержкой стула, позже нарушения зрения, затруднение глотания, осиплость голоса, шаткость походки.

В прошлом году заразу подхватили восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU