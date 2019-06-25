2019-06-25T15:01:26+03:00
Общество

Саратовцам рассказали, как не заразиться ботулизмом

Это один из самых тяжелых пищевых токсикозов
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителей Саратовской области проинформировали об опасности ботулизма, актуальной в сезон домашних заготовок консервированных овощей, фруктов и ягод.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по региону, это один из самых тяжелых пищевых токсикозов. Возбудитель болезни длительное время может находиться в почве, попадая в овощи, фрукты, кишечник рыб, а в итоге в человека.

Бактерии ботулизма существуют в вегетативной и споровой форме. Вегетативная форма этих бактерий погибает уже через 30 минут при температуре 80 градусов и через пять минут — при кипячении. Споровая форма чрезвычайно устойчива к воздействию химических и физических факторов и может выдерживать пятичасовое кипячение, погибая лишь через 30 минут при температуре 120 градусов.

Если недостаточно прогреть продукт, спора засыпает, может даже на несколько лет.

Чаще всего люди заражаются через консервацию, соленья, копчености. Уже через 1-2 дня появляются симптомы отравления с задержкой стула, позже нарушения зрения, затруднение глотания, осиплость голоса, шаткость походки.

В прошлом году заразу подхватили восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вячеслав Володин: города должны бороться за человека и конкурировать между собой
Ремонт дороги на Челюскинцев обернулся ущербом для предпринимателей
Отключена вода на Аптечной и Наумовской
В Монаховом пруду найден утопленник
СУСК: Глава района в Саратовской области требовал полмиллиона от фермера
В Энгельсе мужчина отобрал у подростка телефон ради музыки
В Саратовской области с начала июня в ДТП попали 37 детей
Девушка пострадала в столкновении легковушек под Саратовом
Жителю Балакова объявлена благодарность за спасение пенсионера от медведя
В районе мясокомбината в Энгельсе выловили тело утонувшего мужчины
С коров Саратовской области надоили 59,2 тыс. тонн молока
Саратовец задолжал бывшей жене 400 тыс. рублей
Саратовцы погрузились в «Мелодию лета»
В Саратовской области пропал пенсионер в кепке и тапочках
Злостный нарушитель ПДД из Аткарского района выплатил 280 тыс. рублей, чтобы уехать за границу
Инвалиды смогут попасть в Ершовскую районную больницу
Семерых саратовских наркоманов лишили водительских прав
В Саратове пьяный ребенок попал с пляжа в больницу
В Саратовской области выбрали лучших сварщиков
Министерство спорта выплатит «Протону-БАЭС» 5,5 млн рублей долга по гранту