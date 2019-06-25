На саратовские фестивали можно будет доехать рельсовым автобусом

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-25T14:56:49+03:00

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Саратовцам предлагают добираться на фестивали рельсовым автобусом.

Как рассказал на пресс-конференции в «КП-Саратов» генеральный директор АО «Саратовская пригородная пассажирская компания» Виктор Шубин, воспользоваться этим видом транспорта можно будет, к примеру, при поездке в Вольск на фестиваль ухи, который состоится 6 июля.

По словам Шубина, пассажиры смогут доехать в комфортных условиях, в вагонах с санузлом, удобными сиденьями, гидом. Причем стоимость в обе стороны составляет немногим больше 600 рублей.

При этом рельсовый автобус пойдет на фестиваль по графику, то есть прибудет туда к началу мероприятия, а отправится после окончания.

Кроме того, предлагается пользоваться услугами рельсовых автобусов для обычных поездок. По словам Виктора Шубина, в настоящее время прорабатывается логистика, просчитывается пассажиропоток. В дальнейшем будет принято решение об оптимальном варианте продажи билетов — заранее с фиксированным местом или по мере наполнения вагона.

ИСТОЧНИК KP.RU