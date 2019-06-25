На саратовские фестивали можно будет доехать рельсовым автобусом
Саратовцам предлагают добираться на фестивали рельсовым автобусом.
Как рассказал на пресс-конференции в «КП-Саратов» генеральный директор АО «Саратовская пригородная пассажирская компания» Виктор Шубин, воспользоваться этим видом транспорта можно будет, к примеру, при поездке в Вольск на фестиваль ухи, который состоится 6 июля.
По словам Шубина, пассажиры смогут доехать в комфортных условиях, в вагонах с санузлом, удобными сиденьями, гидом. Причем стоимость в обе стороны составляет немногим больше 600 рублей.
При этом рельсовый автобус пойдет на фестиваль по графику, то есть прибудет туда к началу мероприятия, а отправится после окончания.
Кроме того, предлагается пользоваться услугами рельсовых автобусов для обычных поездок. По словам Виктора Шубина, в настоящее время прорабатывается логистика, просчитывается пассажиропоток. В дальнейшем будет принято решение об оптимальном варианте продажи билетов — заранее с фиксированным местом или по мере наполнения вагона.
ИСТОЧНИК KP.RU