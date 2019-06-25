2019-06-25T14:43:03+03:00
Общество

Перевозчиков Саратова не будут штрафовать за отсутствие безналичного расчета в автобусе

Этот способ оплаты должен появиться во всех саратовских автобусах с 1 июля
Дарья Вострикова
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В Саратове с 1 июля все автобусы на городских маршрутах должны предоставлять возможность пассажирам оплатить поездку безналичным расчетом, т. е. банковской картой.

Однако неясным остается вопрос с теми перевозчиками, кто не собирается выполнять требования властей на этот счет.

Сергей Кузнецов, заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, пояснил корреспонденту «КП-Саратов», что привлекать к ответу недобросовестных перевозчиков никто не будет. За отсутствие возможности безналичного расчета в автобусе законом штрафных санкций не предусмотрено.

Кузнецов не исключил, что в этом случае администрация Саратова будет подавать на перевозчиков в суд.

Ранее мэр Михаил Исаев подтвердил, что обеспечить транспорт необходимым оборудованием обязаны перевозчики. Напомним, что такая возможность уже есть в трамваях и троллейбусах. Более того — для льготников вводится специальный электронный проездной, который можно будет приложить к терминалу в электротранспорте и получить билет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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