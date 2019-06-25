В Ленинском районе Саратова 55-летний дом признан аварийным

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-25T13:23:29+03:00

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Заместитель прокурора Ленинского района Саратова обратился с иском в суд об обязании администрации признании аварийным одного из домов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что дом №7 на Учительской улице изношен на 55%, на его стенах образовались трещины, разрушения, износ кровли.

Суд удовлетворил требования. Теперь здание признано аварийным, его снесут.

ИСТОЧНИК KP.RU