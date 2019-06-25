2019-06-25T13:43:45+03:00
Общество

Лоукостер «Победа» предварительно согласился базироваться в Саратове

Валерий Радаев провел встречу в Москве с гендиректором предпряития
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел в Москве встречу с генеральным директором авиакомпании «Победа» Андреем Калмыковым.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, в числе тем для обсуждения: открытие аэропорта «Гагарин» в августе.

Планируется, что в новом аэропорте будет базироваться лоукостер «Победа». Уже достигнута предварительная договоренность об этом и сейчас обсуждаются детали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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