Лоукостер «Победа» предварительно согласился базироваться в Саратове
Валерий Радаев провел встречу в Москве с гендиректором предпряития
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел в Москве встречу с генеральным директором авиакомпании «Победа» Андреем Калмыковым.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, в числе тем для обсуждения: открытие аэропорта «Гагарин» в августе.
Планируется, что в новом аэропорте будет базироваться лоукостер «Победа». Уже достигнута предварительная договоренность об этом и сейчас обсуждаются детали.
ИСТОЧНИК KP.RU